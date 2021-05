Rassistische Äußerungen : Frisch gewählter Co-Vorsitzender der Jungen Alternative verlässt die AfD

Einen Grund für seinen Parteiaustritt nannte er nicht. Offenbar kam er seinem Rausschmiss zuvor.

Berlin | Der frisch gewählte Vorsitzende der Jungen Alternative (JA), Marvin Neumann, hat seinen Austritt aus der AfD erklärt. Ein Sprecher der Partei teilte am Montag auf Anfrage mit, der JA-Vorsitzende habe seinen Austritt nicht begründet. Neumann war in der vergangenen Woche wegen früheren Äußerungen in sozialen Medien in die Kritik geraten. Rassistische...

