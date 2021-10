Corona-Pandemie : RKI: Teils sehr hohe Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen

Je nach Alter und Region sind die Corona-Entwicklungen in Deutschland etwas unterschiedlich, wie der RKI-Wochenbericht zeigt. Einige bundesweite Zahlen zeigen aber nach oben.

Berlin | Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert in einzelnen Regionen Deutschlands besonders viele Corona-Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen. In acht Landkreisen und einer kreisfreien Stadt liege die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei den 10- bis 19-Jährigen bei mehr als 500, wie das RKI am Freitag berichtete. Zu möglichen Ursachen für diese region...

