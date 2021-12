Querdenker und Impfskeptiker : Corona-Proteste in Norddeutschland: Wieder Demos am Wochenende geplant

Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Maßnahmen in Norddeutschland auf die Straßen, um zu protestieren. Auch für die kommenden Wochenenden sind Demonstrationen geplant. Experten warnen vor Extremismus und Gewalt.

Flensburg | Unter dem Motto "Die goldene Mitte – Es geht nur gemeinsam" wollen Impfgegner und Coronaleugner auch an diesem Samstag wieder in Osnabrück gegen die Pandemie-Maßnahmen der Regierung demonstrieren. Auch am vergangenen Samstag waren in Osnabrück mehr als 1000 Demonstranten auf die Straße gegangen. Mehrere Kundgebungen in Norddeutschland geplant Fü...

