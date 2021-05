Ehre für Klimaschutzaktivistin : Prinz William beruft Luisa Neubauer in sein Team – darum geht es

Es klingt fast nach einem Ritterschlag für Luisa Neubauer: Prinz William hat die Klimaschützerin in sein Team für den Umweltpreis "Earthhot" geholt. Gemeinsam mit anderen Promis sitzt sie nun in der Jury.

Berlin | Gemeinsam mit Luisa Neubauer holte der britische Royal den Aktivisten Ernest Gibson aus Fiji an Bord. Beide sitzen nun neben anderen Promis in der Jury. "Es ist toll, zwei so inspirierende, junge Menschen dabeizuhaben", sagt William in einem auf Twitter gepostetem Video, in dem er die Berufung der beiden in das Konzil verkündet.

