Interview mit Oprah Winfrey : Prinz Harry: Tod meiner Mutter ließ mich zu Alkohol und Drogen greifen

Im Interview mit Oprah Winfrey hat Prinz Harry darüber gesprochen, wie er den Tod seiner Mutter Lady Di erlebt hat.

London | Der britische Prinz Harry hat in einem neuen Interview mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey über seine Emotionen nach dem Tod seiner Mutter gesprochen – und neue Vorwürfe gegen die Royals erhoben. In dem Interview für die Doku-Reihe des Streamingdiensts von Apple "The Me You Can't See" ("Das Ich, das Du nicht siehst") sagt Harry unter anderem, er habe...

