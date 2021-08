Regierungskrise : Polens Parlament stimmt für umstrittenes Rundfunkgesetz

Das nationalkonservative Regierungsbündnis in Polen ist zerbrochen. Trotzdem sollte das Parlament über ein neues Rundfunkgesetz entscheiden. Die Sitzung wird zum Showdown, nun steht die Entscheidung.

Warschau | Nach dem Bruch des polnischen Regierungsbündnisses im Streit um ein neues Rundfunkgesetz hat das Parlament in Warschau die Novelle gebilligt. Bei der Abstimmung am Mittwochabend stimmten 228 Abgeordnete dafür, 216 dagegen. 10 weitere enthielten sich der Stimme. Die Änderung sieht vor, dass künftig in Polen Rundfunklizenzen nur noch dann an Auslände...

