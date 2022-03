Problemfall MiG-29 : Ukraine: Die von Polen zugesagten Jets stammen teilweise aus Bundeswehr-Beständen

Polen will der Ukraine seine gesamte MiG-29-Flotte überlassen. Doch wie sollen die Flugzeuge geliefert werden? Und muss Berlin zustimmen? Ein Teil der Jets stammt aus von der DDR übernommenen Beständen der Bundeswehr.

Warschau/Ramstein/Laage | Polen will seine MiG-29-Jagdflugzeuge nun doch den ukrainischen Luftstreitkräften zur Verfügung stellen. Die Regierung in Warschau hat für diese Entscheidung, auf die die USA im Prinzip gedrängt hatten, allerdings einen unerwarteten diplomatischen Schachzug gewählt: Die Jets sollten zur US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz geflogen und da an die Ameri...

