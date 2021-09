Migration : Polen verhängt Ausnahmezustand an Grenze zu Belarus

Für 30 Tage gelten im Osten Polens Einschränkungen. Ein Ausnahmezustand soll die Kontrolle der Grenzzone erleichtern. Journalisten und Beobachter müssen nun draußen bleiben.

Warschau | Polen hat in der Grenzregion zu Belarus den Ausnahmezustand verhängt. Mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets reagierte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag auf die illegale Einreise vieler Migranten aus dem östlichen Nachbarland. „Die Situation an Polens Grenze zu Belarus ist schwierig und gefährlich“, sagte ein Sprecher der Präsidiala...

