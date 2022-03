Piratensender abgeschaltet : Pirat kaperte Radio Ostseewelle – und sendete Putin-Propaganda

Bis zum Nachmittag sendete Schwarzfunker im Raum Lübz auf Frequenz der Ostseewelle und verbreitete Propaganda zur Verteidigung von Putins Angriffskrieg und Corona-Verschwörungslegenden. Inzwischen ist er abgeschaltet.

Lübz | Wer in Lübz am Radio am Donnerstagvormittag die Ostseewelle einschaltete und die Ansage der Stations-ID verpasste, dachte sich erst einmal nichts dabei. Eine sonore professionelle männliche Radiostimme war zu hören. Doch langsam wuchs das Erstaunen. Die Stimme sagte Dinge wie: „Welchen Nachrichten kann man wirklich glauben? Genau genommen keinen, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.