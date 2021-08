Lateinamerika : Perus Außenminister tritt nach kontroverser Äußerung zurück

Zehntausende starben seinerzeit bei Kämpfen zwischen der peruanischen Regierung und der Rebellenbewegung Sendero Luminoso. Eine umstrittene Behauptung zu dem Thema kostet Außenminister Béjar nun seinen Job.

Lima | Weniger als einen Monat nach dem Amtsantritt der neuen Regierung in Peru ist Außenminister Héctor Béjar wegen umstrittener Äußerungen zum Terrorismus in dem südamerikanischen Land zurückgetreten. Der 85-jährige Ex-Guerillero habe bei Präsident Pedro Castillo seinen Rücktritt eingereicht, teilte das Präsidialamt am Dienstag mit. Zuvor war bekannt ge...

