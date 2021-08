Zwei Explosionen nahe Flughafen : Mehrere Tote bei Selbstmordanschlag – Lage in Kabul chaotisch

Es war befürchtet worden - zuletzt wurden die Warnungen vor Terror am Flughafen Kabul immer eindringlicher. Nun hat es dort offenbar zwei Explosionen gegeben - und die Ängste scheinen sich bewahrheitet zu haben.

Kabul | Bei einem Anschlag am Flughafen Kabul sind der Nichtregierungsorganisation Emergency zufolge mindestens sechs Menschen getötet worden. Mehr als 60 weitere seien verletzt worden, teilte Emergency am Donnerstag auf Twitter mit. Die Nichtregierungsorganisation betreibt ein Krankenhaus vor Ort und berichtete, dass sechs Menschen tot in ihre Klinik eingeli...

