Katholische Kirche : Papst Franziskus warnt vor Populisten

Die Demokratie ist in Griechenland geboren. Daran erinnert Papst Franziskus, als er in einer Rede in Athen vor dem Populismus warnt. Im Kampf für „gute Politik“ seien alle gefordert.

Nikosia | Am Geburtsort der Demokratie hat Papst Franziskus vor Populisten und diktatorischen Tendenzen gewarnt und die Menschen zu mehr Teilhabe an der Politik ermuntert. Am dritten Tag seiner Reise im östlichen Mittelmeer landete das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag in Athen. Dort erinnerte Franziskus an die zentrale Rolle der Griechen in der G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.