Drohender Parteiausschluss : Palmer tritt nicht mehr als OB an - zumindest nicht als Grüner

Boris Palmer will sich nicht mehr für die Tübinger OB-Wahl bewerben. Zumindest nicht auf grünem Ticket. Dem umstrittenen Politiker droht der Parteiausschluss.

Palmer tritt nicht mehr als OB an - zumindest nicht als Grüner | Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will bei der OB-Wahl seiner Stadt im Herbst nicht als Kandidat der Grünen antreten. Er werde sich wegen des beginnenden Parteiausschlussverfahrens gegen ihn nicht am Nominierungsprozess beteiligen, teilte der Grünen-Politiker dem Stadtverband Tübingen in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.