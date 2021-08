Kritik an Lukaschenko : Oppositionelle Kolesnikowa: Stoppt die Gewalt in Belarus

Die inhaftierte belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa hat den Machtapparat von Alexander Lukaschenko zum Gewaltverzicht aufgerufen.

Minsk | „Ich rufe die Behörden auf, damit aufzuhören, das eigene Volk zu bekämpfen und den Belarussen zuzuhören und einen neuen Dialog zu beginnen“, erklärte die 39-Jährige der „Welt am Sonntag“ in einem schriftlich geführten Interview. „Stoppt die Gewalt! Stoppt die absurden Gerichtsprozesse!“ Kolesnikowa, die lange als Kulturmanagerin in Stuttgart gearbeite...

