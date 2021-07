Bei „Brigitte live“ : Olaf Scholz plaudert über seine Fitness – und seine größte Niederlage

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat bei einem Live-Interview private Details verraten. So schlafe er lieber lange – und jogge mit Vorliebe ohne Musik.

Berlin | Er läuft am liebsten ohne Musik und würde gern länger schlafen, als der Job das zulässt – SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat in der Gesprächsreihe "Brigitte live" einen Blick in sein Privatleben gewährt. Die Frau, die ihn am meisten geprägt hätte, sei seine Ehefrau, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst, sagte der Vizekanzler. "Ich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.