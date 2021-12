Corona-Pandemie : Ohne Booster: EU-Impfzertifikate nur noch neun Monate gültig

EU-Impfzertifikate laufen zukünftig nach einem Dreivierteljahr aus. Das kündigt die EU-Kommission an. Die Regelung soll ab Februar gelten.

Brüssel | Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate künftig spätestens neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Die Entscheidung tritt am 1. Februar in Kraft, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Ab dann sind gelten Zertifikate exakt 270 Tage. Theoretisch können die EU-Länder noch ein Veto einlegen, was aber als so gut wie ausgeschlossen gilt, da di...

