Corona-Pandemie : Österreich: Salzburg und Oberösterreich kündigen Lockdown an

Derzeit gibt es einen Lockdown für ungeimpften Personen in Österreich. Doch die zwei am stärksten betroffenen Regionen wollen nun noch einen Schritt weitergehen.

Salzburg | Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen Österreichs wollen einen Lockdown für die Gesamtbevölkerung verhängen. Das gaben die Ministerpräsidenten von Salzburg und Oberösterreich am Donnerstag bekannt. Details sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Ob zusätzlich zum bestehenden Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich noch...

