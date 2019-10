"Große Ungerechtigkeit" : Nach EU-Abfuhr: Nordmazedoniens Regierungschef kündigt Neuwahlen an

Die ausgebliebene Einigung der EU-Staaten hat in Skopje eine politische Krise ausgelöst.

Avatar_shz von afp, dpa und Thomas Deterding

19. Oktober 2019, 13:14 Uhr

Nordmazedonien | Der nordmazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev kündigte am Samstag Neuwahlen an. "Vor zwei Tagen geschah eine große Ungerechtigkeit", sagte er auf einer Pressekonferenz in Skopje. "Wir wurden Opfer eines enormen historischen Fehlers."

Ein Datum nannte Zaev nicht. Die vorgezogene Parlamentswahl solle zum frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden, sagte er lediglich. Auf dem jüngsten EU-Gipfel hätten die Staats- und Regierungschefs der EU ein Datum für den Beginn der Beitrittverhandlungen mit den beiden Westbalkan-Staaten nennen sollen. Die EU-Kommission hatte zuvor erklärt, dass sie die Bedingungen dafür erfüllt haben.

Kritik an Entscheidung der EU

Albanien und Nordmazedonien müssen nun weiter auf den Beginn von Verhandlungen über einen EU-Beitritt warten, weil die EU-Staats- und Regierungschefs auch nach sechsstündiger Diskussion in der Nacht zu Freitag keine Einigung erzielt hatten. Dafür wurden sie deutlich kritisiert.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte zum Abschluss des EU-Gipfels von einem "schweren historischen Fehler" gesprochen. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte sich enttäuscht präsentiert, zugleich aber beiden Staaten zum Durchhalten aufgerufen. "Bitte gebt nicht auf. Ich kann eure Frustration völlig verstehen", sagte er.

Tusk habe keinen Zweifel daran, dass beide Staaten eines Tages Mitglieder der Staatengemeinschaft würden. "Sie sind bereit. Leider sind einige Mitgliedstaaten noch nicht bereit."

Besonders Nordmazedonien hatte politisch viel in Vorleistungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen investiert. Gegen massive Widerstände der nationalistischen Oppositioh hatte die Regierung von Zaev die Änderung des Landesnamens von Mazedonien in Nordmazedonien durchgesetzt. Das EU-Mitglied Griechenland hatte das ultimativ verlangt, weil eine Provinz im Norden des Landes ebenfalls Mazedonien heißt.