Das schätzt die Regierung in Niedersachsen : Nitrat im Grundwasser: Belastung bleibt noch lange Zeit hoch

In Niedersachsens Grundwasser ist zu viel Nitrat. Bis sich das grundlegend ändert, werden wohl noch Jahrzehnte vergehen, schätzt die Landesregierung.

Hannover | Die Landesregierung in Niedersachsen geht nicht davon aus, dass das Nitratproblem im Grundwasser zeitnah gelöst wird. Auf Anfrage der Grünen im Landtag teilte das Umweltministerium in Hannover mit, dass derzeit 39 Grundwasserkörper im Land aufgrund der Nitratbelastung in einem schlechten Zustand seien. Die Antwort liegt unserer Redaktion vor. Die e...

