FDP findet es „merkwürdig“ : Kritik an Impfstrategie als Grund? Innenminister entlässt Polizeipräsident

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat den Polizeipräsidenten von Göttingen, Uwe Lührig, in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Der Beamte hatte im Januar die Impfstrategie des Landes Niedersachsen öffentlich kritisiert. Ob dies der Grund für die Entlassung war, ist allerdings unklar. Lührig ist nicht der erste Polizeipräsident, den Pistorius entlassen hat.

Hannover | Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums soll Pistorius den 63-jährigen Göttinger Polizeipräsidenten am Dienstag persönlich über seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand informiert haben. Noch am selben Tag stimmte die Niedersächsisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.