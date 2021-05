Kommentar : Niedersachsen macht sich locker - endlich

Ab dem 10. Mai sollen in Niedersachsen zahlreiche Corona-Lockerungen greifen. Das wurde auch Zeit. Ein Kommentar.

Flensburg | Mit zweiwöchiger Verspätung passt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ab Montag seinen Grenzwert für Schulschließungen an die Bundes-Vorgabe an. Ab kommender Woche gilt also auch in Niedersachsen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 165 als Schwellenwert und nicht mehr die 100. Das wurde aber auch Zeit. Weil der SPD-Politiker seine Teststrategi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.