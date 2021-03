Corona-Entwicklung : Niedersachsen bereitet Impf-Post für über 70-Jährige vor

Impfen und Testen: Damit will das Land Niedersachsen das Coronavirus endlich in den Griff bekommen. Die über 70-Jährigen sollen demnächst angeschrieben werden und in den ersten Arztpraxen sind offizielle Corona-Schnelltests möglich.

Hannover | In den nächsten Tagen will das Land die über 70-Jährigen in Niedersachsen anschreiben und sie darauf hinweisen, dass sie sich demnächst über die Telefon-Hotline (0800) 99 88 665 (montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr) oder über das Online-Impfportal (www.impfportal-niedersachsen.de) einen Impftermin reservieren können. Wann sollen die Impfungen für...

