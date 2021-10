Kinder und Corona : Niedersachsen: Bei Impf-Aufruf redet sich Minister fast in Rage

Wissenschaftsminister Björn Thümler ist eigentlich kaum aus der Ruhe zu bringen. Eigentlich. Beim Impfschutz gegen Corona versteht der CDU-Politiker keinen Spaß und wird überraschend deutlich.

Flensburg | So deutlich erlebt man Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler selten: "Dadurch, dass immer noch viel zu viele Erwachsene eine Impfung gegen Corona verweigern, sind unsere Kinder und Jugendlichen nach wie vor in ihrem Tun eingeschränkt." Und der ansonsten eher bedächtig auftretende CDU-Politiker legt am Montag in Hannover nach einem Experte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.