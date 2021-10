Ab wann Vergehen teurer werden : Neue Bußgelder für Raser und Falschparker: Ministerium nennt Stichtag

Der neue Bußgeldkatalog mit teils deutlich angehobenen Bußgeldern für Raser und Falschparker ist beschlossen. Jetzt ist auch klar, ab wann er gilt.

Berlin | Raser und Falschparker müssen vom 10. November an tiefer in die Tasche greifen. Wie das Bundesverkehrsministerium am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte, sollen die Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung an diesem Dienstag im Bundesgesetzblatt verkündet werden und dann drei Wochen später in Kraft treten. Neuer Bußgeldkatalog: Strafe für Raser teils ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.