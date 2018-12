Nach Beratungen der Außenminister : Nato wirft Russland erstmals klaren Bruch von Abrüstungsabkommen vor

Die Nato-Staaten rufen Russland auf, sofort wieder volle Vertragstreue herzustellen.

von dpa

04. Dezember 2018, 18:18 Uhr

Brüssel | Die Nato-Staaten haben Russland erstmals geschlossen vorgeworfen, mit neuen Marschflugkörpern gegen den INF-Abrüstungsvertrag über atomare Mittelstreckenwaffen zu verstoßen. Man rufe Russland auf, sofort und nachweisbar wieder volle Vertragstreue herzustellen, kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagabend nach Beratungen der Außenminister in Brüssel an.





