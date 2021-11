Altersvorsorge : Nach Rentenplus kommen auch Nullrunden auf Rentner zu

Zwei Mal in Folge dürften die Renten in Deutschland kräftig steigen - Arbeitgeber mahnen, die Kosten nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Denn längst zeichnen sich weniger rosige Rentenzeiten ab.

Berlin | Nach rekordverdächtigen Rentensteigerungen in den kommenden zwei Jahren um rund zehn Prozent müssen sich die Rentnerinnen und Rentner wieder auf Nullrunden einstellen. Gemäß gesetzlicher Mechanismen zur Stabilisierung werde es wieder zu solchen Nullrunden kommen, sagte Anja Piel vom Vorstand der Rentenversicherung am Mittwoch in Berlin. Angesichts ...

