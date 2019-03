Nach Klage wegen Diskriminierung : "Vielleicht noch Glitzer drauf"? Frauenparkplätze pink beschildert

Ein Jurastudent fühlt sich durch Parkplätze für Frauen diskriminiert und klagte. Die Konsequenz: Die Schilder für die Frauenparkplätze in Eichstätt sind nun pink.

von Christian Ströhl und dpa

01. März 2019, 16:15 Uhr

Eichstädt | So hatte sich der Jurastudent das sicher nicht vorgestellt. Der junge Mann aus dem Rheinland war zu Besuch in Eichstätt und fühlte sich durch die dortigen Frauenparkplätze diskriminiert. Der 26-Jährige klagte dagegen. Seit Januar beschäftigten sich Münchener Richter mit dem Thema – die Frage nach der Diskriminierung beantwortete das Verwaltungsgericht dabei zwar nicht, die ausgesprochene Empfehlung sorgt nun jedoch für Aufsehen.

Aus Blau wird Pink

Seit Donnerstag hängen im bayerischen Eichstätt nämlich neue Schilder für Frauenparkplätze – in knalligem Pink. Die Stadt folgt damit dem Münchner Verwaltungsgericht, die alten blauen Schilder durch neue, weniger amtlich wirkende, zu ersetzen.

Mit den pinken Hinweiszeichen und dem Zusatz "bitte freihalten" will die Stadt deutlich machen, dass es sich bei den Frauenparkplätzen lediglich um eine Empfehlung handelt – also auch Männer ohne Konsequenzen auf den gekennzeichneten Plätzen parken dürfen. "Wir hoffen natürlich trotzdem, dass sich alle Verkehrsteilnehmer daran halten", sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag.

Reaktionen auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts

Viele Internetnutzer verfolgten die Entscheidung des Gerichts und staunten nicht schlecht, als städtische Mitarbeiter am Donnerstag pinke Schilder aufstellten. Bei vielen sorgt die Aktion schlicht für Kopfschütteln.

Im Januar herrschte noch Einigkeit

Noch im Januar interpretierten die Stadt Eichstätt und der Jurastudent die vom Gericht vorgeschlagene Einigung als Erfolg. Damals kündigte die Stadt an, mit den neuen Schildern ihren unverbindlichen Charakter deutlicher machen zu wollen: Frauenparkplätze sind eine reine Empfehlung und Frage der Höflichkeit.

Und auch der Student war mit dem Ausgang der Verhandlung zufrieden: "Ich bin froh, dass die gesellschaftliche Diskussion angestoßen wurde." Er hofft, dass sich zukünftig mehr Menschen Gedanken darüber machen, ob es in unserer Gesellschaft geschlechterspezifische Privilegien geben soll. Ob er bei den pinken Schildern heute noch immer so denkt?

Frauenparkplätze vor Gericht

Nach Einschätzung eines ADAC-Sprechers dürfte der Fall der erste sein, bei dem sich ein Gericht mit Frauenparkplätzen auf öffentlichen Parkplätzen befasst hat. Auf privaten Supermarktparkplätzen und in Parkhäusern sind spezielle Parkmöglichkeiten für Frauen gang und gäbe und privatrechtlich durch Nutzungsbedingungen geregelt.

Doch auch dort wurden Frauenparkplätze schon zum Fall für die Justiz, wie der Rechtsanwalt Geedo Paprotta aus Neumarkt in der Oberpfalz für seine juristische Kolumne in der "Mittelbayerischen Zeitung" herausgefunden hat. 2013 verurteilte das Amtsgericht Landshut einen Mann zu einer Bewährungsstrafe und zur Zahlung von 5000 Euro. Er hatte einen älteren Herren niedergeprügelt, weil der sein Auto auf einem Frauenparkplatz abgestellt hatte.