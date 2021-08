Vormarsch der Islamisten : Nach Ausreise des afghanischen Präsidenten: Taliban beziehen Posten in Kabul

Der Vormarsch der Taliban geht weiter. Sie haben Kabul umzingelt. Afghanistans Regierung will Gewalt vermeiden.

Kabul | Angesichts des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat der Präsident Aschraf Ghani das Land verlassen. Das bestätigte der Vorsitzende des Nationalen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah, in einer am Sonntag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Der "Ex-Präsident" habe in dieser Situation das Land verlassen, und Got...

