NS-Vergangenheit : NS-Studien: Generalbundesanwalt mahnt zu Wachsamkeit

Die Bundesanwaltschaft war in ihren Gründungsjahren besonders stark mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und NS-Juristen belastet - das zeigt jetzt ein Forschungsprojekt. Was heißt das für die Behörde heute?

Karlsruhe | Generalbundesanwalt Peter Frank hat davor gewarnt, die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur hohen NS-Belastung seiner Behörde in der Nachkriegszeit als Bestätigung der eigenen vermeintlichen moralischen Überlegenheit zu verstehen. Sie seien eine Mahnung an alle bei der Bundesanwaltschaft, wachsam zu bleiben, sagte Frank am Donnerstag bei der V...

