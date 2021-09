Tägliche Tests und Maskenpflicht : Mit diesen Regeln startet Niedersachsen ins neue Schuljahr

In Niedersachsen geht an diesem Donnerstag die Schule wieder los - für alle in Präsenz. Allerdings sind einige wichtige Grundregeln zu beachten. Ein Überblick.

Flensburg | Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hält trotz steigender Coronazahlen daran fest, mit Präsenzunterricht und vollen Klassen ins neue Schuljahr zu starten (Szenario A). Möglich mache dies ein "enges Sicherheitsnetz", wie der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover erläuterte. Der Unterricht geht für insgesamt rund 1,1 Millionen Schüler an d...

