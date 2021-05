Parteitag in Hildesheim : Mit „Parteitagskrawatte“ zu 97 Prozent: Weil bleibt SPD-Landeschef

Ministerpräsident Stephan Weil bleibt Vorsitzender der SPD in Niedersachsen. Auch Ex-Gesundheitsministerin Carola Reimann hat sich beim Parteitag in Hildesheim zurückgemeldet.

Hildesheim | Auch bei seiner fünften Wahl zum Landeschef der SPD in Niedersachsen hatte Stephan Weil wieder seine rote "Parteitagskrawatte" an. Und der Schlips brachte ihm einmal mehr Glück: Mit 96,95 Prozent haben knapp 200 Delegierte den 62-Jährigen erneut an die Spitze der Landes-SPD mit ihren rund 50.000 Mitgliedern gewählt. Dass der Ministerpräsident sein gut...

