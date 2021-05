Lügde, Bergisch-Gladbach, Münster : Missbrauch ist ab 2022 ein „Verbrechen“: Mindeststrafe für Kinderpornos

Der Bundesrat beschließt eine Gesetzesänderung: Kindesmissbrauch gilt künftig als Verbrechen.

Berlin | Kinder in Deutschland sollen künftig besser vor Missbrauch geschützt werden. Am Freitag billigte der Bundesrat in Berlin einen entsprechenden Gesetzesbeschluss des Bundestages. Wer Kinder sexuell misshandelt oder Bilder und Filme mit entsprechenden Inhalten beschafft, verbreitet oder auch nur besitzt, soll künftig grundsätzlich mit einer Mindeststrafe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.