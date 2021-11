Tag der Kinderrechte : Minister klagt an: „Kinder schuften für unsere Produkte“

Jedes zehnte Kind arbeitet, jedes zweite davon schwer: Dass das weltweit so ist, liegt auch am Konsumverhalten im Westen - in Deutschland. Darauf macht Entwicklungsminister Müller am Tag der Kinderrechte aufmerksam.

Berlin | Zum Internationalen Tag der Kinderrechte an diesem Samstag hat Entwicklungsminister Gerd Müller dazu aufgerufen, statt allein auf staatliche Programme auch durch eigenes Handeln stärker gegen Kinderarbeit vorzugehen. Gegenüber unserer Redaktion erklärte der CSU-Politiker, „ohne ein Umsteuern in der Wirtschaftsweise und dem allgemeinen Konsumverhalten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.