Taliban-Vormarsch : Minister Seehofer will weiter nach Afghanistan abschieben

Die Bundeswehr hat sich aus Afghanistan zurückgezogen. Die Taliban sind auf dem Vormarsch Abschiebungen sollen trotzdem weiterhin in das Land durchgeführt werden, sagt Innenminister Seehofer.

Berlin | Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will an Abschiebungen nach Afghanistan festhalten - trotz des dortigen Vormarsches der Taliban. „Wir verhandeln gerade mit Afghanistan, damit wir Straftäter weiterhin dorthin abschieben können“, sagte er der „Bild am Sonntag“. „Wie will man denn verantworten, dass Straftäter nicht mehr in ihr Heimatland zurü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.