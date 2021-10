Massenamnestie : Militärjunta in Myanmar lässt 5600 Gefangene frei

Nachdem die südostasiatischen Staaten Junta-Chef Hlaing von ihrem nächsten Gipfel ausgeschlossen haben, kommen plötzlich Tausende Gefangene frei. Internationaler Druck wirkt, sagen Menschenrechtler.

Rangun | Die Militärjunta in Myanmar hat eine Massenamnestie für landesweit mehr als 5600 Gefangene angeordnet. Am Montagabend verließen erste Häftlinge die für ihre brutalen Foltermethoden bekannte Haftanstalt Insein in der größten Stadt Yangon. Alle waren im Zuge der Machtübernahme der Generäle Anfang Februar festgenommen worden. Zahlreiche Angehörige und...

