Koalition vor dem Aus : Migrationspakt führt zu Regierungskrise in Belgien

Sollte Ministerpräsident Michel den Migrationspakt unterzeichnen, will die Regionalpartei N-VA die Koalition beenden.

von dpa

09. Dezember 2018, 10:43 Uhr

Brüssel | In Belgien zeichnet sich im Streit um den Migrationspakt der Vereinten Nationen eine handfeste Regierungskrise ab. Da die flämische Regionalpartei N-VA praktisch ein Ende der Koalitionsregierung erwartete, sollte Belgien den Pakt am Montag unterzeichnen, schlug Ministerpräsident Charles Michel nach Angaben der Agentur Belga vor, in diesem Fall die Ministerposten des Koalitionspartners mit Staatssekretären zu besetzen. Zuvor war das Kabinett am späten Samstagabend zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Michel will nach Marokko zur Unterzeichnung des UN-Migrationspakts reisen. Die N-VA lehnt den UN-Vertrag kategorisch ab.