Ex-Brexit-Unterhändler : Michel Barnier will französischer Präsident werden

Mit Michel Barnier erklärt ein politisches Schwergewicht seine Kandidatur für das Präsidentenamt in Frankreich. Er will für die Republikaner antreten, hat parteiintern aber mehrere Konkurrenten.

Paris | Der frühere EU-Kommissar und Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier will 2022 bei der Präsidentenwahl in Frankreich Staatschef Emmanuel Macron herausfordern. Er wolle im April für die Mitte-Rechts-Partei Les Républicains antreten, kündigte der 70-Jährige im französischen Fernsehen an. „Vor uns liegen herausfordernde und ernste Zeiten“, sagte Barnie...

