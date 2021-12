Abbau von Arbeitsplätzen : Meyer-Werft: Nordmetall wirft SPD-Minister Lies Parteinahme vor

Eskalation im Streit um den Abbau von Arbeitsplätzen auf der Meyer-Werft: Der Arbeitgeberverband Nordmetall kritisiert das Agieren von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) als einseitige Parteinahme.

Papenburg | Der Arbeitgeberverband Nordmetall wirft dem niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine einseitige Parteinahme im Konflikt um Arbeitsplätze auf der Meyer-Werft vor. Nordmetall-Präsident Folkmar Ukena schrieb in einem Brief, er nehme "mit Erstaunen und Befremden" die politischen Vorwürfe gegen die Werft zur Kenntnis. Der Brief von Nordmetall ...

