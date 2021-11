Parteien : Merz sieht CDU in schwieriger Lage

Friedrich Merz sieht den Einfluss seiner Partei in Deutschland schwinden. Die CDU habe bei keinem Thema mehr die Meinungsführerschaft.

Berlin | Der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, sieht seine Partei in einer schwierigen Lage. Sie sei in ihrem Charakter als Volkspartei gefährdet, sagte Merz der „Bild am Sonntag“. „Wir haben bei keinem Thema mehr die Meinungsführerschaft, nicht einmal mehr in der Wirtschaftspolitik. Wir haben in keiner Altersgruppe mehr den höchsten Wähleranteil...

