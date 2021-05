Corona-Einschränkungen : Mehr Freiheiten für Geimpfte in allen Bundesländern – außer in Hamburg

Menschen mit vollem Corona-Impfschutz will der Bund bald Erleichterungen gönnen. Die Länder lockern aber schon jetzt.

Hamburg | In fast allen Bundesländern werden die Corona-Regeln für Geimpfte schon vor einer bundesweiten Vorgabe gelockert. Ab Montag gelten auch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen Erleichterungen für vollständig gegen das Virus geimpfte oder von einer Erkrankung genesene Menschen, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf am Wochenende mitteilte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.