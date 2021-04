EU und Türkei : Mehr Deutsche in Türkei wegen Terrorvorwürfen in Haft

Vor dem EU-Türkei-Treffen warnt die Linksfraktion davor, den Autokraten und türkischen Präsidenten Erdogan zu hofieren.

Flensburg | Die Zahl der in der Türkei wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung inhaftierten Deutschen ist in den vergangenen sechs Monaten von 12 auf 14 gestiegen. Insgesamt sind in der Türkei derzeit 61 Deutsche im Gefängnis - im Oktober 2020 waren es 64. Diese Zahlen gehen aus der Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage der Linken-Abgeo...

