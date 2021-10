E-Mail an Parteifreunde : Medienbericht: Jörg Meuthen offenbar vor Rückzug aus AfD-Spitze

AfD-Chef Jörg Meuthen plant Medienberichten zufolge den Rückzug aus der Parteispitze. Demnach will er für das Amt des Bundessprechers nicht mehr antreten.

Berlin | Der langjährige AfD-Co-Vorsitzende Jörg Meuthen will bei der Neuwahl des Parteivorstandes im Dezember nicht mehr für den Spitzenposten kandidieren. Das geht aus einem Rundschreiben hervor, das er am Montag an die Mitglieder der Partei verschickt hat. Meuthen galt im Richtungsstreit der AfD bislang als Widerpart der radikaleren Strömungen seiner Partei...

