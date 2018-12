Großbritannien : May warnt vor neuem Brexit-Referendum: "Irreparabler" politischer Schaden

Laut Berichten bereiten Vizeregierungschef Lidington und Stabschef Barwell hinter Mays Rücken ein zweites Referendum vor.

17. Dezember 2018, 08:23 Uhr

London | Die britische Premierministerin Theresa May befürchtet bei einer erneuten Volksabstimmung über die EU-Zugehörigkeit ihres Landes laut Medienberichten einen "irreparablen" politischen Schaden. Die BBC veröffentlichte am Montag vorab Auszüge aus einer Rede, die May später am Tag im Unterhaus halten sollte.



"Lasst uns nicht wortbrüchig werden"

"Lasst uns nicht wortbrüchig gegenüber dem britischen Volk werden, indem wir versuchen, ein anderes Referendum anzusetzen", heißt es laut BBC in dem Redetext. "Eine andere Abstimmung würde unserer Politik einen irreparablen Schaden zufügen, denn es würde den Millionen, die unserer Demokratie vertrauten, sagen, dass die Demokratie nicht Wort hält", heißt es weiter.

Die britischen Wähler hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) gestimmt. Dieser soll am 29. März 2019 wirksam werden. May hatte vorige Woche eine Abstimmung im Parlament über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage auf Januar verschoben.

Labour bereitet angeblich neues Referendum vor

Der frühere Premierminister Tony Blair von der oppositionellen Labour-Partei hatte am Freitag für ein zweites Referendum über die EU-Mitgliedschaft geworben. Die Briten hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt. May will sich daran halten und lehnt eine zweite Volksabstimmung seit jeher ab. Blair warf sie Medien zufolge vor, ihre Verhandlungen zu untergraben.

Die "Sunday Times" schrieb, Vizeregierungschef David Lidington und Stabschef Gavin Barwell bereiteten hinter Mays Rücken ein zweites Referendum vor. Lidington habe am Donnerstag Labour-Abgeordnete getroffen, um eine "parteiübergreifende Koalition" für eine neue Volksabstimmung zu schmieden. Lidington dementierte dies aber.

Der Labour-Politiker Andrew Gwynne sagte der BBC, seine Partei werde versuchen, noch vor Weihnachten eine Abstimmung über Mays Brexit-Vertrag zu erzwingen, statt May bis Januar Zeit zu lassen. Ein Misstrauensvotum gegen May könnte nach seinen Worten folgen. Gwynne nannte den vorliegenden Vertrag einen "katastrophal schlechten Deal für dieses Land".