Vor Bund-Länder-Konferenz : Corona-Pläne zu Schulen: Lehrerverband warnt vor Durchseuchung

Mit Blick auf das Treffen der Regierungschefs von Bund und Ländern am Donnerstag fordern die Lehrer in Deutschland Corona-Schutzmaßnahmen, die für alle Schulen gleichermaßen gelten.

Berlin | Bleiben die Schulen und Kitas in der vierten und bislang stärksten Corona-Welle offen? Die Bundesländer sollen nach dem Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite weiterhin besonders harte Maßnahmen verordnen können. Dazu bringen die Ampel-Koalitionäre am Donnerstag eine Reform des Infektionsschutzgesetzes in den Bundestag. Am...

