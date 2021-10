Kommentar : Maskenpflicht an Schulen: Bitte endlich zurück zur Normalität!

Die Kultusminister hätten daheim bleiben können. In Sachen Masken und Tests an Schulen bleibt alles beim Alten, so der Beschluss nach zweitägigen Beratungen.

Berlin | Endlich ein bundesweiter Freedom Day für die Jugend statt hier und da vereinzelte Lockerungen? Von wegen: Spätestens irgendwann im nächsten Jahr werde das möglich sein. Was ist los mit den Ministerinnen und Ministern, die sich um Schulen kümmern sollen? Erst werden die Kinder viel zu lange in den Lockdown geschickt, dann dauert es Ewigkeiten, bis v...

