Taliban in Afghanistan : Malala Yousafzai: Jedes Land hat jetzt eine Verantwortung

Malala Yousafzai fordert die Länder der Welt auf, ihre Grenzen für afghanische Flüchtlinge zu öffnen. In einem Interview unterstreicht sie auch die Bedeutung der Bildung für Flüchtlingskinder und Mädchen.

London | Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat Regierungen in aller Welt aufgerufen, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. „Jedes Land hat jetzt eine Rolle und eine Verantwortung“, sagte die 24-Jährige in einem BBC-Interview, das am Montagabend ausgestrahlt wurde. „Die Länder müssen ihre Grenzen für afghanische Flüchtlinge öff...

