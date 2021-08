Noch 100 Deutsche im Land : Maas: Zeit reicht nicht, alle Ortskräfte aus Kabul zu evakuieren

Außenminister Heiko Maas vermutet noch weitere hundert Deutsche und ihre Familien in Afghanistan. Wahrscheinlich könnten nicht alle vor den Taliban gerettet werden.

Berlin | Die Bundeswehr hat in den vergangenen Tagen über ihre Luftbrücke rund 3800 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen, darunter 351 deutsche Staatsbürger. Das hat Außenminister Heiko Maas am Dienstag im TV-Sender Bild gesagt. Mit weiteren rund 100 Deutschen und ihren Familien, die noch vor Ort ausharrten, stehe man in Kontakt, deren Standorte seien bekan...

