Kontakte und Tests : Erst im April verfügbar: Corona-Schnelltests sollten mehr Kontakte ermöglichen

Die Lockerungsstrategie der Bundesregierung setzt auf Corona-Schnelltests – doch die sind vor April nicht verfügbar.

Berlin | Die von Gesundheitsminister Jens Spahn versprochenen Corona-Schnelltests können vor April nicht flächendeckend geliefert werden. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch an. Trotz gegenteiliger Aussagen habe Spahn noch gar keine Tests geordert, erfuhr unsere Redaktion aus den Verhandlungen. Mögliche an die A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.