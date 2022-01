Coronavirus-Variante : Lauterbach sorgt sich wegen Omikron um die Ungeimpften

Die Corona-Variante Omikron verbreitet sich rasend schnell. Der Zug für Ungeimpfte ist aber nicht abgefahren, sagt Gesundheitsminister Lauterbach.

Berlin | Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist wegen der Omikron-Welle in der Pandemie „sehr, sehr in Sorge“ um die Ungeimpften. Er appellierte in der „Bild am Sonntag“ noch einmal an die Menschen, sich gegen Corona impfen zu lassen. „Viele Ungeimpfte haben das Gefühl, dass der Zug für sie eh abgefahren sei. Das stimmt nicht!“ Die erste Impfun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.