Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern : Erste Prognose in MV: Deutliche Gewinne für SPD, AfD zweitstärkste Kraft

Wie in Berlin wurde auch in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag neben dem Bundestag noch ein neues Landesparlament gewählt. Die SPD von Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig festigte ihren Führungsanspruch, wie die ersten Ergebnisse zeigen.

Schwerin | Die SPD hat die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern klar gewonnen. Laut einer ZDF-Prognose bleiben die Sozialdemokraten weiterhin stärkste Kraft im Parlament. Der bisherige Koalitionspartner CDU steht demnach vor seinem schlechtesten Ergebnis im Nordosten seit der Wiedervereinigung, die AfD wird zweitstärkste Kraft. +++ Mehr Informationen in Kür...

